Кабмін зберіг обмеження цін на окремі продукти до кінця воєнного стану

14:18 03 липня Київ, Україна

Складна обстановка у сфері виробництва, зростання вартості енергоносіїв та сировини не повинні позначитися на вартості найнеобхідніших для населення продуктів. Як стало відомо, Кабмін пішов на вимушені заходи щодо збереження державного регулювання цін на окремі види продовольчих товарів. Дія такого рішення триватиме на період військового стану та три місяці після його припинення чи скасування.

Відповідна постанова №650 Про регулювання цін на окремі види продовольчих товарів та забезпечення стабільної роботи виробників продовольства в умовах воєнного стану набула чинності 30 червня.

"Регулювання цін протягом зазначеного періоду здійснюватиметься шляхом встановлення граничного рівня торгової надбавки (націнки) у розмірі не більше ніж 10% на обмежений перелік продуктів харчування", - наголошується на сайті Державної служби України з безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

За інформацією регулятора, обмеження поширюватимуться на борошно пшеничне вищого ґатунку, молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці), яйця курячі категорії С1, птицю (тушки курячі, чверті тушки курячої), олія соняшникова рафінована, хліб житньо-пшеничний.

При цьому з метою усунення надмірного тиску на бізнес уряд скасував процедури декларування зміни роздрібних цін на товари, які мають суттєву соціальну значущість, та товари протиепідемічного призначення.

Нагадаємо, у травні Держстат зафіксував зростання місячної інфляції. При цьому продукти харчування протягом року подорожчали на 19,7%. Найбільше подорожчали яйця – на 124,9% та овочі – 28,1%.