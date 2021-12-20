Кабмін погодив кандидатури представників держави у наглядовій раді Укренерго

15:30 10 грудень Київ, Україна

Стало відомо, що Кабінет Міністрів затвердив наглядову раду НЕК «Укренерго». До неї увійшли чотири незалежні експерти, а також двоє представників держави. Останніх чиновники погодили після затвердження основного складу.



У розпорядженні уряду № 1607-р повідомляється, що Ільницький Михайло та Токарський Юрій — затверджені Кабміном кандидатури членів наглядової ради електроенергетичного підприємства «Укренерго» як представники держави.



Слід зазначити, що Токарський вже був раніше членом наглядової ради компанії, обіймаючи цю посаду з 2019 року. Головними обов'язками його було представлення інтересів акціонера щодо напряму фінансової діяльності, а також інтеграції мережі європейських операторів ENTSO-E.



Другий затверджений урядом кандидат має досвід роботи на енергетичних підприємствах. Він керував «Чернігівобленерго», а до цього обіймав посаду комерційного директора «Сумиобленерго».