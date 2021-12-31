Кабмін вирішив взяти кредит для поповнення дефіциту бюджету

07:17 19 серпень Київ, Україна

Кабінет міністрів прийняв рішення поповнити нестачу бюджетних коштів за рахунок отримання великого валютного кредиту під 6-7% річних.

Всього буде залучено коштів на загальну суму до 250 млн євро за договорами між Україною і Cargill Financial Services International, Inc.

Відповідну постанову було оприлюднено на Урядовому порталі.

Відзначається, що державні зовнішні запозичення здійснюються в 2020 році в межах, передбачених законом про держбюджет.

Так, згідно із затвердженими умовами, на суму кредитів нараховується:

процентний дохід за ставкою 5,95% річних за кредитними договорами з терміном погашення через три роки після дати отримання кредитних коштів;

процентний дохід за ставкою 6,85% річних за кредитними договорами з терміном погашення через п'ять років після дати отримання кредитних коштів.

Процентний дохід виплачується щокварталу. Остаточне погашення кредитів здійснюється через три роки і через п'ять років після дати отримання кредитних коштів, згідно з умовами відповідних кредитних договорів.

Раніше повідомлялося про те, що Національний банк України погіршив прогноз по зростанню держборгу в 2020 році.

Так, в липневому звіті регулятора очікуване зростання державного боргу України склав 62% ВВП, тобто на 2% вище, ніж у квітневому прогнозі.

Крім того, Нацбанк прогнозує погіршення ситуації і з безробіттям в країні до кінця 2020 року. Раніше рівень безробіття до кінця року прогнозувався на рівні 9,5%, але зараз експерти НБУ говорять про 10%.

Також за підсумками 2020 року економіку України очікує скорочення на 6%, проте в подальші роки її зростання складе близько 4%.

При цьому, бюджет України складено з урахуванням, що долар повинен коштувати не менше 30 грн. Чиновники стверджують, що якщо курс буде значно меншим, дохідну частину бюджету зірвуть.