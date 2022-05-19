Кабмін розширив список претендентів на субсидії

Субсидування українців без місця роботи планують спростити. Кабінет Міністрів України затвердив низку умов, згідно з якими розширився список тих, хто має право претендувати на субсидію. Серед громадян відзначають українців без договору на соціальне забезпечення і безробітних жінок, які проживають за кордоном.

Таке рішення український уряд ухвалив у середу, 16 грудня, як передає пресслужба Міністерства соціальної політики України.

Так, в рамках свого позачергового засідання Кабмін удосконалив процедуру субсидування і спростив сам механізм призначення субсидій безробітним українцям. Також тепер право на субсидію можуть отримати ті громадяни, які купили власне житло за рік до того, як звернулися до відповідних державних органів за субсидією.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України має намір переформатувати поточні механізми виплати субсидій. Про це свідчать дані відповідної програми з боку уряду.

У документі вказується, що серед головних правил уряду наголошується на здійсненні адресного призначення житлових субсидій населенню.