Кабмін витратив на «карантинні» виплати понад 600 млн гривень

17:30 10 травень Київ, Україна

Прем'єр-міністр України розповів про те, що уряд продовжує виконувати свої зобов'язання перед українцями. Зокрема, мова йде про «карантинні виплати», які отримає населення після впровадження по всій країні «червоних зон».

Зокрема, мова йде про виплату 8 тисяч гривень карантинної допомоги. На цей момент Кабмін уже витратив на це 600 млн гривень.

Також прем'єр-міністр України сказав, що зараз ці виплати все ще тривають. Їх будуть перераховувати аж до 19 травня.

«Отримати допомогу від держави можна протягом 30 днів з дня введення «червоної» зони в регіоні. Якщо область була віднесена до «червоної» зони протягом лютого-березня, то звернутися за фінансовою допомогою можна через портал або додаток «Дія» до 19 травня», - сказав Денис Шмигаль.