Кабмін витратив на «карантинні» виплати понад 600 млн гривень

Прем'єр-міністр України розповів про те, що уряд продовжує виконувати свої зобов'язання перед українцями. Зокрема, мова йде про «карантинні виплати», які отримає населення після впровадження по всій країні «червоних зон».

Зокрема, мова йде про виплату 8 тисяч гривень карантинної допомоги. На цей момент Кабмін уже витратив на це 600 млн гривень.

Також прем'єр-міністр України сказав, що зараз ці виплати все ще тривають. Їх будуть перераховувати аж до 19 травня.