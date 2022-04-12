Кабмін підписав новий законопроєкт про управління держпідприємствами

Верховна Рада прийняла новий законопроєкт, що дозволяє втручатися в розвиток і управління державних підприємств. Так, законопроєкт №5593-д описує повноваження наглядових рад, які зможуть впливати на прийняття стратегічних важливих рішень для підприємства.
Передбачені щорічні незалежні аудиторські перевірки фінансової звітності, оплати праці і винагороди керівникам ДП; призначення і звільнення з посад керівників господарських структур.
На наглядові ради для всіх без винятку державних компаній покладають відповідальність за затвердження фінпланів.
Призначення і звільнення керівника ДК віднесли до виключної компетенції наглядової ради. Планується, що уряд буде погоджувати рішення наглядової ради про призначення і звільнення з посад керівників державних господарських об'єднань, підприємств, господарських товариств, функції з управління якими вона здійснює.
Дивіденди буде затверджувати суб'єкт управління на підставі пропозиції наглядової ради, наданої на основі державної дивідендної політики. Винагорода наглядової ради і виконавчого органу відбуватиметься відповідно до політики про винагороду. Політику винагороди керівників державних компаній буде затверджувати КМУ. Кабінет Міністрів уповноважують визначати порядок оцінки роботи наглядових рад держкомпаній.
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