Кабмін підтримав законопроєкт про виплату пенсій громадянам з ТОТ та людям, які тимчасово проживають за кордоном

18:57 30 червня Київ, Україна

Уряд підтримав комплексну законодавчу ініціативу Міністерства соціальної політики України щодо пропорційного обчислення страхового стажу людям, які працювали за межами держави.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зокрема, в рамках ініціативи врегульовано такі важливі питання:
  • виплати пенсій громадянам України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях або під час тимчасової окупації, виїхали на підконтрольну Україні територію;
  • виплата пенсій людям, які тимчасово проживають поза Україною.
"Так, для громадян з ТОТ передбачено, що виплата української пенсії провадиться за умови неотримання пенсії від органів пенсійного забезпечення росії", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що оскільки обмін інформацією між Україною та рф поки неможливий, пропонується запровадити декларативний принцип. Відновлення та виплати пенсій будуть здійснюватися на підставі заяви, в якій людина має повідомити про неотримання пенсії від росії.

Водночас українцям, які знайшли притулок за кордоном, виплата пенсії буде здійснюватися на поточні рахунки, відкриті в банках України. При цьому таким людям потрібно буде до 31 грудня щороку проходити фізичну ідентифікацію.

Передбачається, що фізична ідентифікація може відбуватися віддалено.
"Перший спосіб - за допомогою "Дія. Підпис" ("Дія ID") в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Другий спосіб – засвідчення місця проживання консульською посадовою особою", - йдеться у повідомленні.