Кабмін підтримав законопроєкт про виплату пенсій громадянам з ТОТ та людям, які тимчасово проживають за кордоном

Уряд підтримав комплексну законодавчу ініціативу Міністерства соціальної політики України щодо пропорційного обчислення страхового стажу людям, які працювали за межами держави.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Зокрема, в рамках ініціативи врегульовано такі важливі питання:
Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Зокрема, в рамках ініціативи врегульовано такі важливі питання:
- виплати пенсій громадянам України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях або під час тимчасової окупації, виїхали на підконтрольну Україні територію;
- виплата пенсій людям, які тимчасово проживають поза Україною.
Зазначається, що оскільки обмін інформацією між Україною та рф поки неможливий, пропонується запровадити декларативний принцип. Відновлення та виплати пенсій будуть здійснюватися на підставі заяви, в якій людина має повідомити про неотримання пенсії від росії.
Водночас українцям, які знайшли притулок за кордоном, виплата пенсії буде здійснюватися на поточні рахунки, відкриті в банках України. При цьому таким людям потрібно буде до 31 грудня щороку проходити фізичну ідентифікацію.
Передбачається, що фізична ідентифікація може відбуватися віддалено.
Водночас українцям, які знайшли притулок за кордоном, виплата пенсії буде здійснюватися на поточні рахунки, відкриті в банках України. При цьому таким людям потрібно буде до 31 грудня щороку проходити фізичну ідентифікацію.
Передбачається, що фізична ідентифікація може відбуватися віддалено.
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