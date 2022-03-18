Кабмін планує погасити борги перед медиками

Прем'єр-міністр України опублікував в своєму Telegam-каналі звіт про роботу Кабінету Міністрів. За словами Шмигаля, український уряд вирішив зайнятися зарплатними боргами у медиків. Кабмін налаштований рішуче - погашення боргів по виплатах має відбутися в найкоротші терміни.

Він повідомив, що розпорядження про термінову підготовку проєкту постанови погашення заборгованості перед медичними працівниками вже було передано Міністерству охорони здоров'я і в Національну службу здоров'я (НСЗУ).

Крім основного завдання, відомства повинні з'ясувати і детально розібратися в причинах виникнення заборгованостей.

«Для вирішення даного питання необхідно вжити відповідних заходів, щоб така ситуація не повторювалася в майбутньому», - заявив Денис Шмигаль.

Він також зазначив, що Міністерство соціальної політики і Міністерство фінансів в найближчому майбутньому повинні розробити проєкт змін до державного бюджету щодо врегулювання ситуації з виплатою лікарняних. В Україні на 1 травня 2021 заборгованість з виплати заробітної плати співробітникам підприємств і компаній зросла на 5,4% в порівнянні з 1 квітня 2021 - до 3567552000 гривень.