Кабмін схвалив зарплату українським військовослужбовцям у розмірі 100 тисяч гривень на місяць

Украинским военнослужащим будут платить по 100 тыс гривен в месяц, решение уже утвердил Кабмин. При этом семьям военных, которые погибнут в этой войне, выплачивается одноразовая денежная помощь в размере 15 млн гривен, которая делится на части между членами семьи.
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников со ссылкой на решение Кабмина от 28 февраля.
Ранее Президент Зеленский говорил, что это делается не для того, чтобы государству говорили спасибо. Это делается, чтобы наши защитники знали, что страна им благодарна.
Согласно решению, в условиях военного положения военнослужащим ВСУ, СБУ, Службы внешней разведки, Главного управления разведки Минобороны, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Управления госохраны, Госслужбы спецсвязи, Госспецтранспорта, лицам рядового и начальствующего состава ГСЧС и полицейским будут выплачивать дополнительное вознаграждение в размере 30 000 гривен в месяц.
Военнослужащим, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивают проведение мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий размер дополнительного вознаграждения увеличивается до 100 000 гривен в месяц (пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях).
Семьям военнослужащих, погибших в этой войне, будут выплачивать одноразовую помощь в размере 15 миллионов гривен, которая распределяется равными долями на всех получателей.
Ранее Президент Зеленский говорил, что это делается не для того, чтобы государству говорили спасибо. Это делается, чтобы наши защитники знали, что страна им благодарна.
Согласно решению, в условиях военного положения военнослужащим ВСУ, СБУ, Службы внешней разведки, Главного управления разведки Минобороны, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Управления госохраны, Госслужбы спецсвязи, Госспецтранспорта, лицам рядового и начальствующего состава ГСЧС и полицейским будут выплачивать дополнительное вознаграждение в размере 30 000 гривен в месяц.
Военнослужащим, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивают проведение мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий размер дополнительного вознаграждения увеличивается до 100 000 гривен в месяц (пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях).
Семьям военнослужащих, погибших в этой войне, будут выплачивать одноразовую помощь в размере 15 миллионов гривен, которая распределяется равными долями на всех получателей.
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