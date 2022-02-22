Кабмін зобов'язав міністерства та Нафтогаз списати борги тепловикам

Через борги, що накопичилися, підприємства Теплокомуненерго (ТКЕ) були змушені йти на крайні заходи і припиняти подачу тепла в окремих регіонах. На літо у великих містах, включаючи Київ, планується припинення подачі гарячої води. У зв'язку зі сформованою ситуацією уряд на засіданні в середу, 26 травня, доручив реструктуризувати борги підприємств ТКЕ.

Також міністерствам і Нафтогазу доручено врегулювати судові суперечки щодо боржників і забезпечити суб'єктів ТКЕ газом.

Так, Мінрегіону, Мін'юсту, Міненерго спільно з Нафтогазом доручено, зокрема, забезпечити укладання договорів на реструктуризацію боргів підприємств ТКЕ в рамках меморандуму про взаєморозуміння стосовно врегулювання проблемних питань в сфері постачання теплової енергії та гарячої води з урахуванням правил ринку газу, в тому числі щодо зобов'язання повного і своєчасного розрахунку з попереднім постачальником в разі його зміни.

Як відомо, держрегулювання цін на газ в Україні припинило свою дію з 20 травня. Нафтогаз більше не зобов'язаний продавати газ для Теплокомуненерго за фіксованою ціною.

Нагадаємо, Нафтогаз встановив річний тариф на газ в розмірі 7,96 грн/куб. м (з ПДВ, без доставки). Інші постачальники також публікують свої ціни - не нижче, ніж у Нафтогазу.