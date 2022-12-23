Кабмін обіцяє МВФ відновити довоєнні податки та запровадити касові апарати

10:23 23 грудня Київ, Україна

Уряд України за підтримки МВФ працюватиме над підготовкою відновлення довоєнного стану податкового адміністрування та політики.

Про це йдеться у Меморандумі про економічну та фінансову політику Моніторингової програми за участю ради директорів МВФ.



Меморандум із МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний.



Згідно з меморандумом, Україна зобов'язується:

Розробити план дій щодо запобігання та погашення заборгованості протягом виконання бюджету на 2023 рік і далі. Йдеться про заборгованість за деякими видами державних витрат, що виникла через те, що уряд насамперед спрямовував кошти на фінансування потреб оборони;

Зареєструвати в парламенті три закони про збільшення податкових надходжень: закон про скасування мораторію на податкові перевірки, закон про скасування спрощеної системи оподаткування зі сплатою 2% від доходу, а також закон про забезпечення ефективного використання РРО та поновлення відповідальності за порушення у цій сфері. Відповідні закони мають запрацювати з 1 липня 2023 року;

Підготувати концептуальну записку щодо реформування системи соціального захисту та забезпечення адресної підтримки всім соціально незахищеним групам населення, зберігаючи при цьому фіскальну стійкість;

Підготувати технічне завдання з описом методології та процедур майбутньої діагностики банків, яка має виявити потребу докапіталізації, а також визначити пріоритети у роботі з непрацюючими кредитами;

Призначити наглядову раду "Нафтогазу" за допомогою прозорого конкурсу.

Програма також містить низку зобов'язань України щодо збільшення податкових надходжень, зменшення емісійного фінансування бюджету Нацбанком, підвищення привабливості ОВДП, а також покращення державного управління та прозорості державних інституцій.



Також уряд планує працювати над побудовою сучасної системи адміністрування доходів, що охоплює обмеження можливості ухилення від оподаткування ПДФО через використання спрощеного режиму оподаткування платниками податків третьої групи.