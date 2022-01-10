Кабмін має намір знизити вартість авіаквитків для українців

09:11 27 квітень Київ, Україна

Про нову ініціативу українського уряду щодо цін на авіаперельоти повідомили Владислав Криклій і Муса Магомедов. За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, Кабмін має намір надати нульовий ПДВ на всі внутрішні авіарейси, в результаті чого авіаквитки всередині країни будуть коштувати майже як квитки на поїзд.

"Це хороший поштовх для розвитку внутрішніх авіаперевезень, тоді вартість авіаперельоту буде більш конкурентною, ніж зараз. Це точно буде стимулювати і внутрішній туризм, і в цілому авіацію, враховуючи, що у нас дуже багато країн з червоною зоною обмеження. Це, зокрема, і можливість для наших перевізників на цей період міняти свою географію. Квиток до Львова несуттєво дорожчий, ніж квиток на залізничних перевезеннях або в порівнянні з автомобільними перевезеннями. І це буде великою перевагою, кроком вперед для того, щоб люди, зокрема, вибирали більше авіацію для внутрішніх перевезень. А напрямки будь-які. У нас аеропорт "Херсон" починає працювати, приймати внутрішні і міжнародні рейси, аеропорт "Одеса" працює, "Київ", "Львів", "Запоріжжя". Дуже багато напрямків, за якими можна буде подорожувати", - сказав міністр.

Також ідею уряду прокоментував народний депутат Муса Магомедов.

"Зараз, коли авіакомпанії літають за кордон, ПДВ не платять, так само хочуть зробити по внутрішніх перельотах. Ідея непогана, зрозуміло, що вона повинна вплинути на вартість перевезень в бік зменшення. Потрібно розуміти, що вплив може бути трохи більше завдяки тому, що, можливо, частина перевізників, що працюють на міжнародних рейсах, повернуться на внутрішні перевезення, і це через конкуренцію вплине на зниження цін на квитки. Можливо, внутрішні перельоти стануть цікаві і для міжнародних лоукостерів", - сказав він.

Нагадаємо, Європейський Союз протягом літа відкриється для в'їзду туристів, щеплених вакцинами від коронавірусу, затвердженими Європейським агентством з лікарських засобів (EMA).