Кабмін має намір дотувати виробників соціальних продуктів

22:46 24 грудень Київ, Україна

Кабінет міністрів у найближчі терміни планує надати актуальні та реальні механізми для підтримки компаній-виробників соціальних продуктів харчування. Також у зв'язку зі складною для таких компаній ситуацією, що склалася, уряд розгляне ймовірність дотування або ж як альтернатива — встановлення спеціальних цін на зазначену продукцію через подорожчання енергоносіїв.



Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, виступаючи на нещодавньому брифінгу, заявив, що в уряді усвідомлюють проблематику у спектрах виробництва продукції, у тому числі й соціальних продуктів через аномальне зростання цін на газ. Відтак, за дорученням Володимира Зеленського, будуть вжиті всі можливі заходи для створення та реалізації механізму підтримки українських хлібопекарів та українських виробників соціальних продуктів харчування.



Наразі, за словами чиновника, ведуться консультації з фахівцями з цих сфер діяльності, щоб визначити, який саме рівень підтримки необхідний, якою вона має бути, у чому виражатися.

Денис Шмигаль, розуміючи, що зростання цін на соціальні продукти харчування з високою ймовірністю неминуче, тому також будуть вжиті заходи щодо захисту споживачів.. Зокрема, розглядаються дотації з боку держави, надіслані виробникам.

«В умовах світової кризи, звичайно, виробники розглядають питання підвищення цін. У цьому випадку ми також працюємо з ними для того, щоб захистити не лише виробників, а й – ключове питання – це й українських споживачів. Тобто розглядатимемо можливість запровадження відповідних націнок на соціальні продукти харчування, зокрема соціальний хліб, розглядатимемо можливість прямих дотацій або спеціальних цін для виробників соціальних продуктів, соціального хліба», — резюмував прем'єр-міністр.

Більше того, на столі уряд має вже плани реалізації подібних механізмів.. Проте поки що їхній чиновник не озвучував.