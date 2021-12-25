Кабмін має намір дотувати виробників соціальних продуктів

Кабінет міністрів у найближчі терміни планує надати актуальні та реальні механізми для підтримки компаній-виробників соціальних продуктів харчування. Також у зв'язку зі складною для таких компаній ситуацією, що склалася, уряд розгляне ймовірність дотування або ж як альтернатива — встановлення спеціальних цін на зазначену продукцію через подорожчання енергоносіїв.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, виступаючи на нещодавньому брифінгу, заявив, що в уряді усвідомлюють проблематику у спектрах виробництва продукції, у тому числі й соціальних продуктів через аномальне зростання цін на газ. Відтак, за дорученням Володимира Зеленського, будуть вжиті всі можливі заходи для створення та реалізації механізму підтримки українських хлібопекарів та українських виробників соціальних продуктів харчування.
Наразі, за словами чиновника, ведуться консультації з фахівцями з цих сфер діяльності, щоб визначити, який саме рівень підтримки необхідний, якою вона має бути, у чому виражатися.
Денис Шмигаль, розуміючи, що зростання цін на соціальні продукти харчування з високою ймовірністю неминуче, тому також будуть вжиті заходи щодо захисту споживачів.. Зокрема, розглядаються дотації з боку держави, надіслані виробникам.
Більше того, на столі уряд має вже плани реалізації подібних механізмів.. Проте поки що їхній чиновник не озвучував.
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