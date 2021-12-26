Кабмін може виплатити «Нафтогазу» 4,491 млрд гривень

Господарський суд Києва отримав позов від «Нафтогазу». Судячи з даних єдиного реєстру судових рішень, компанія вимагає стягнути збитки з Кабінету Міністрів. Сума збитку - 4,491 млрд гривень.

У свою чергу суд має намір розглянути дану справу 5 травня.

Під керівництвом Коболєва останні 4 роки "Нафтогаз" знижував видобуток товарного газу з 2017 по 2020 рік. На початку 2020 року Наглядова рада "Нафтогазу" в листі уряду визнала, що Коболєв не виконав умову свого контракту в частині забезпечення збільшення видобутку газу, правда, пояснивши це незалежними від керівника компанії причинами.

НАК "Нафтогаз України" - провідне підприємство паливно-енергетичного комплексу країни, яке займається розвідкою і розробкою родовищ, бурінням, транспортуванням і зберіганням нафти і газу, а також постачанням газу споживачам.