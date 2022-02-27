Кабмін: до кінця року держбюджет буде повністю виконаний

12:06 04 жовтень Київ, Україна

Попри кризу, викликану пандемією коронавірусу, є надія на виконання плану надходжень коштів до бюджету. Як повідомив глава Кабміну Денис Шмигаль, тільки за підсумками вересня фактичне недонадходження до держбюджету зменшилося в порівнянні з плановими на 29,2 млрд грн.

"У квітні недовиконання держбюджету становило 41 млрд грн, проте нашому уряду вдалося виправити ситуацію, і зараз відставання від річного нормативу тільки 11,8 млрд грн", - зазначив він.

За словами прем'єра, вересень став четвертим місяцем підряд, коли держбюджет виконується, при цьому у вересні за доходами його виконано на 115%.

"Це на 7,8 млрд грн більше, ніж торік і на 10,1 млрд грн більше нормативу", - уточнив він. Шмигаль також заявив, що до кінця року держбюджет буде повністю виконаний.

Як повідомлялося раніше, за перші дев'ять місяців поточного року доходи держбюджету України склали 764,8 млрд грн. Це на 1,5% менше плану, скоригованого в квітні.