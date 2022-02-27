Кабмін: до кінця року держбюджет буде повністю виконаний

Попри кризу, викликану пандемією коронавірусу, є надія на виконання плану надходжень коштів до бюджету. Як повідомив глава Кабміну Денис Шмигаль, тільки за підсумками вересня фактичне недонадходження до держбюджету зменшилося в порівнянні з плановими на 29,2 млрд грн.
За словами прем'єра, вересень став четвертим місяцем підряд, коли держбюджет виконується, при цьому у вересні за доходами його виконано на 115%.
Як повідомлялося раніше, за перші дев'ять місяців поточного року доходи держбюджету України склали 764,8 млрд грн. Це на 1,5% менше плану, скоригованого в квітні.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі