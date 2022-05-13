Кабінет Міністрів вирішив знизити тариф на електроенергію для населення

17:24 11 серпня Київ, Україна

З 1 жовтня українські сім'ї, які споживають менше 250 кВт, будуть платити за тарифом 1,44 грн/кВт.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 11 серпня.





Для домогосподарств з місячним рівнем споживання понад 250 кВт тариф не зміниться і складе 1,68 грн за кВт/год.

Прем'єр-міністр також нагадав, що «НАК «Нафтогаз» запустив тарифний план «Комфортний сезон». За цим планом кубометр газу коштуватиме 7,96 грн з ПДВ незалежно від того, якою буде ринкова ціна на біржах. Тарифний план діє з 1 жовтня 2021 по 30 квітня 2022 року.