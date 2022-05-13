Кабінет Міністрів вирішив знизити тариф на електроенергію для населення

17:24 11 серпня Київ, Україна

З 1 жовтня українські сім'ї, які споживають менше 250 кВт, будуть платити за тарифом 1,44 грн/кВт.
 
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 11 серпня.

Для домогосподарств з місячним рівнем споживання понад 250 кВт тариф не зміниться і складе 1,68 грн за кВт/год.
Прем'єр-міністр також нагадав, що «НАК «Нафтогаз» запустив тарифний план «Комфортний сезон». За цим планом кубометр газу коштуватиме 7,96 грн з ПДВ незалежно від того, якою буде ринкова ціна на біржах. Тарифний план діє з 1 жовтня 2021 по 30 квітня 2022 року.
"Це дійсно дуже вигідна пропозиція, адже ми бачимо, що ціни на газ на європейських біржах майже досягли 20 гривень за кубічний метр блакитного палива", - заявив прем'єр-міністр України.