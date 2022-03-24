До пенсії обіцяють додати 11% - березень 2021

Пенсійний фонд України обіцяє зробити перерахунок пенсійних виплат в березні 2021 року. Кого чекають підвищення, а хто залишиться з колишнім рівнем пенсій - розбиралися наші журналісти.

Відзначається, що обіцяна в березні 2021 року надбавка до пенсії складе близько 11 відсотків і торкнеться тільки близько 10 млн осіб. Таким чином, частина пенсіонерів отримає незначне підвищення, а частина залишиться і зовсім без нього.

Так, на надбавку можуть не розраховувати наступні категорії громадян:

ті, хто отримував мінімальну або менше середньої зарплати;

українці, які мають суттєві надбавки до пенсій (наприклад, коштом додаткового стажу);

ті, хто отримав пенсію за спеціальним законом (наприклад, силовики).

Підкреслюється, що пенсія українців обчислюється за формулою: середня зарплата за три минулих роки помножити на стаж в роках, помножити на співвідношення середньої зарплати по країні і власної зарплати, а також помножити на 1%. Однак, іноді розмір пенсії за формулою може бути меншим за мінімальний. Виходячи із закону, всі, хто вийшов на заслужений відпочинок, повинні отримувати не менше 1712 грн.

«Припустимо, що пенсія по формулі становить 1400 грн. Її автоматично підвищують до 1712 грн. Однак, якщо до 1400 грн додати 11%, вийде +1554 грн. Це все одно менше мінімалки. Тому такі пенсіонери отримуватимуть після осучаснення стільки, скільки і до нього», - йдеться в повідомленні.

При цьому ті, у кого була маленька або середня зарплата і багато стажу, вже зараз коштом доплати за стаж можуть отримувати більше, ніж після можливого осучаснення «голої» пенсії.

Деякі категорії українців можуть розраховувати на те, що страховий стаж їм зарахують в подвійному розмірі, хоча для більшості працездатних українців він рахується в одинарному розмірі. Нагадаємо, Мінсоцполітики показало порядок подання та оформлення документів, призначення та виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.