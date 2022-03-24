До пенсії обіцяють додати 11% - березень 2021

Пенсійний фонд України обіцяє зробити перерахунок пенсійних виплат в березні 2021 року. Кого чекають підвищення, а хто залишиться з колишнім рівнем пенсій - розбиралися наші журналісти.
Відзначається, що обіцяна в березні 2021 року надбавка до пенсії складе близько 11 відсотків і торкнеться тільки близько 10 млн осіб. Таким чином, частина пенсіонерів отримає незначне підвищення, а частина залишиться і зовсім без нього.
Так, на надбавку можуть не розраховувати наступні категорії громадян:
- ті, хто отримував мінімальну або менше середньої зарплати;
- українці, які мають суттєві надбавки до пенсій (наприклад, коштом додаткового стажу);
- ті, хто отримав пенсію за спеціальним законом (наприклад, силовики).
Підкреслюється, що пенсія українців обчислюється за формулою: середня зарплата за три минулих роки помножити на стаж в роках, помножити на співвідношення середньої зарплати по країні і власної зарплати, а також помножити на 1%. Однак, іноді розмір пенсії за формулою може бути меншим за мінімальний. Виходячи із закону, всі, хто вийшов на заслужений відпочинок, повинні отримувати не менше 1712 грн.
При цьому ті, у кого була маленька або середня зарплата і багато стажу, вже зараз коштом доплати за стаж можуть отримувати більше, ніж після можливого осучаснення «голої» пенсії.
Деякі категорії українців можуть розраховувати на те, що страховий стаж їм зарахують в подвійному розмірі, хоча для більшості працездатних українців він рахується в одинарному розмірі. Нагадаємо, Мінсоцполітики показало порядок подання та оформлення документів, призначення та виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.
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