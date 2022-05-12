До модернізації залізниці можуть залучити українські заводи

Реформа «Укрзалізниці», яка почалася з приходом Володимира Жмака, включає в себе одним з пунктів модернізацію рухомого складу - ремонт наявних і придбання нових вагонів (вантажних і пасажирських), локомотивів, а також реконструкцію і будівництво залізничних шляхів. На це в 2021 році буде витрачено мінімум 26 мільярдів гривень.

Постачання комплектувальних і техніки для модернізації вагонів і колій вже готові запропонувати кілька європейських та китайських виробників. Однак в «Укрзалізниці» впевнені, що розвиток залізниці можна поєднати з розвитком економіки України, віддавши пріоритет українським виробникам комплектувальних.

В Україні є всі необхідні потужності для виробництва вантажних і пасажирських вагонів, є досвід виробництва локомотивів. Тому буде логічним забезпечити замовленнями українські заводи, а не купувати китайські литі колеса і інші запчастини, які не завжди відрізняються гарною якістю.

«УЗ і приватні компанії-оператори розвивають свої парки, це проєкти на сотні мільйонів доларів, і в рамках здорового протекціонізму логічно було б, щоб ці гроші працювали в Україні, а не в Китаї, і стимулювали внутрішнє виробництво. Потрібно захищати свої економічні інтереси, як це роблять всі країни», - вважає керівник Центру транспортних стратегій Сергій Вовк.

Експерти пропонують зробити модернізацію «Укрзалізниці» національним проєктом і щорічно купувати близько 5 тисяч нових вагонів українського виробництва. Це істотно допоможе економіці України, адже заводи будуть забезпечені замовленнями, люди - роботою, а бюджет - надходженням коштів.