До кінця року золотовалютні резерви України збільшаться

В умовах пандемії та всесвітньої коронакризи, Україна в першому півріччі змогла утримати фінансову сторону в стабільному стані, хоча вплив карантину і наростальної економічної кризи деяким чином дають про себе знати.

Утримувати контроль над фінансовою сферою допомагають стабільні золотовалютні резерви, які вдалося зберегти, не дивлячись на економічний спад в II кварталі цього року.

Зараз домінують чинники, що сприяють подальшому зміцненню валютних резервів. У червні Україна додатково отримала сумарно $ 3 млрд фінансової допомоги від міжнародних партнерів. Серед іншого, $ 2,1 млрд вона вже отримала як перший транш МВФ, 500 млн євро - в рамках Четвертої програми макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.

Попри значні платежі по зовнішньому державному боргу, на кінець року Україна не тільки утримає міжнародні резерви на поточному рівні, а й збільшить їх. На кінець року, в разі відсутності серйозних економічних потрясінь, золотовалютні резерви досягнуть $ 27-28 млрд.

При цьому до кінця року НБУ буде дуже пасивним на внутрішньому валютному ринку, намагаючись штучно створити дефіцит іноземних валют.