До кінця 2022 року безробіття в Україні становитиме 30% - Мінекономіки

15:09 24 жовтня Київ, Україна

Рівень безробіття в Україні на кінець поточного року становитиме 30%.



Про це перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко сказала під час V українсько-німецького економічного форуму.



"До кінця року ми очікуємо на досить високий рівень безробіття – до 30%", – визнала Свириденко.



За її словами, зараз одним із викликів для уряду є вирішення проблем з безробіттям, а саме – працевлаштування людей та повернення їх з-за кордону.



Вона додала, що уряд спрямовує усі свої зусилля на підтримку малого бізнесу.



"Питання працевлаштування має бути покрите опікою держави", - сказала Свириденко.



Міністр наголосила, що одним із викликів, що стоять перед Україною, є стабілізація макроекономічної ситуації. Так, зараз інфляція в Україні сягає 24,6%, але до кінця року очікується на рівні 30%, а падіння економіки прогнозується на рівні 30%.



"Для нас збереження нормального функціонування економіки - це завдання не менш важливе, ніж здобуття перемоги", - резюмувала міністр.