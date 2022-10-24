До кінця 2022 року безробіття в Україні становитиме 30% - Мінекономіки

Рівень безробіття в Україні на кінець поточного року становитиме 30%.
Про це перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко сказала під час V українсько-німецького економічного форуму.
"До кінця року ми очікуємо на досить високий рівень безробіття – до 30%", – визнала Свириденко.
За її словами, зараз одним із викликів для уряду є вирішення проблем з безробіттям, а саме – працевлаштування людей та повернення їх з-за кордону.
Вона додала, що уряд спрямовує усі свої зусилля на підтримку малого бізнесу.
"Питання працевлаштування має бути покрите опікою держави", - сказала Свириденко.
Міністр наголосила, що одним із викликів, що стоять перед Україною, є стабілізація макроекономічної ситуації. Так, зараз інфляція в Україні сягає 24,6%, але до кінця року очікується на рівні 30%, а падіння економіки прогнозується на рівні 30%.
"Для нас збереження нормального функціонування економіки - це завдання не менш важливе, ніж здобуття перемоги", - резюмувала міністр.
Про це перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко сказала під час V українсько-німецького економічного форуму.
"До кінця року ми очікуємо на досить високий рівень безробіття – до 30%", – визнала Свириденко.
За її словами, зараз одним із викликів для уряду є вирішення проблем з безробіттям, а саме – працевлаштування людей та повернення їх з-за кордону.
Вона додала, що уряд спрямовує усі свої зусилля на підтримку малого бізнесу.
"Питання працевлаштування має бути покрите опікою держави", - сказала Свириденко.
Міністр наголосила, що одним із викликів, що стоять перед Україною, є стабілізація макроекономічної ситуації. Так, зараз інфляція в Україні сягає 24,6%, але до кінця року очікується на рівні 30%, а падіння економіки прогнозується на рівні 30%.
"Для нас збереження нормального функціонування економіки - це завдання не менш важливе, ніж здобуття перемоги", - резюмувала міністр.
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