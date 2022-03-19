До 2023 року Польща повністю відмовиться від російського газу

Після завершення чинного контракту про закупівлю газу по Ямальському газопроводу у грудні Польща перестане купувати газ у Росії.
Про це заявив уповноважений польського уряду у справах стратегічної енергетичної інфраструктури Петр Наїмський в ефірі RMF FM.
За його словами, російський газ займає більшу частину в імпорті Польщі, але державна компанія PGNiG може його замінити. Вона має портфель контрактів, які замінюють російські поставки, пояснив він.
Як нагадав уповноважений, "у жовтні ми вводимо в експлуатацію газопровід Baltic Pipe, ми вже маємо розширений LNG-термінал", буде готова й інша інфраструктура, наприклад, газове сполучення з Литвою та Словаччиною.
За його оцінкою, нинішні дуже високі європейські ціни стабілізуються, оскільки всі покупці Європи намагаються перейти на інші, неросійські закупівлі.
Наїмський також наголосив, що польський уряд виступає за негайне ембарго на постачання нафти з Росії.
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