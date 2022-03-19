До 2023 року Польща повністю відмовиться від російського газу

13:38 17 березня Київ, Україна

Після завершення чинного контракту про закупівлю газу по Ямальському газопроводу у грудні Польща перестане купувати газ у Росії.



Про це заявив уповноважений польського уряду у справах стратегічної енергетичної інфраструктури Петр Наїмський в ефірі RMF FM.



За його словами, російський газ займає більшу частину в імпорті Польщі, але державна компанія PGNiG може його замінити. Вона має портфель контрактів, які замінюють російські поставки, пояснив він.



Як нагадав уповноважений, "у жовтні ми вводимо в експлуатацію газопровід Baltic Pipe, ми вже маємо розширений LNG-термінал", буде готова й інша інфраструктура, наприклад, газове сполучення з Литвою та Словаччиною.

"Протягом багатьох років ми платили за російський газ від монополістичного постачальника, який міг диктувати ціну вищу, ніж можна було отримати у Західній Європі. Ціни будуть європейськими", – пояснив уповноважений.

За його оцінкою, нинішні дуже високі європейські ціни стабілізуються, оскільки всі покупці Європи намагаються перейти на інші, неросійські закупівлі.

"У США, які відправляють скраплений газ до Європи, ціна газу на біржі зовсім не зросла, глобалізація газового ринку призведе до прийнятних цін", – зазначив він.

Наїмський також наголосив, що польський уряд виступає за негайне ембарго на постачання нафти з Росії.