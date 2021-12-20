Через спекотне літо в Криму гостра нестача води

Печеня і посушливе літо ще більше посилило існувала раніше проблему водопостачання в включеному Криму. Слідом за Тайганськоє і Білогірським сильно обміліло Чорноріченське водосховище. За повідомленням видання Крим.Реаліі , саме це водосховище є основним джерелом води для Севастополя. Журналісти видання показали на фото нинішній стан обмілілого водосховища.

"У Чорноріченському водосховищі оголилися острівці, вода відступила від дамби приблизно на сто метрів", - йдеться в повідомленні.

Жителі села Павлівка розповіли, що за останні кілька десятиліть так сильно водосховище ніколи не міліло, а також повністю пересохли річки Бага, Арманка, Узунджи і дрібні притоки річки Чорної.

"Напередодні російська влада Севастополя повідомили, що департамент міського господарства організовує підземне джерело води, щоб забезпечити населення питною водою", - повідомили місцеві журналісти.

Відзначимо, що Чорноріченське водосховище є найбільшим водосховищем в Криму (обсяг 64,2 млн куб. м), яке

У липні в Криму значно погіршився стан Білогірського водосховища. Після висихання верховий водойми в травні, повністю пересохла і серединна частина водосховища, від якого залишилася лише мала частина поруч з греблею. Також активісти кажуть про критичну ситуацію на Тайганськоє водосховище.

Президент Володимир Зеленський не підтримує ідею відновлення водопостачання з материкової України в окупований Росією Крим. Про це, в понеділок, 20 липня, повідомив народний депутат від Слуги народу Богдан Яременко на своїй сторінці в Facebook .

За його словами, президент відповів "лаконічно", що проти.