Через посуху в Україні знизиться урожай зернових

За прогнозом Мінекономіки в цьому році замість запланованих 70 млн тонн зернових прогнозується збір 68 млн тонн. Аналіз проводився на основі отриманого врожаю кукурудзи. Інформацію надав заступник міністра економіки України Тарас Висоцький.

"Провів щотижневий дзвінок з представниками профільних асоціацій за участі Укргідрометцентру. В Україні тривають аномально високі температури та посуха. В результаті істотно знижується врожайність кукурудзи. На цей момент очікуємо валовий збір кукурудзи 33 млн т і 68 млн т зернових в цілому. Соняшника очікуємо 14 млн т ", - повідомив Висоцький.

Раніше Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства зменшило прогноз врожаю зернових культур у 2020 році з 72,1 млн до 70 млн тонн.