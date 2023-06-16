Через простій кораблів із зерном Україна зазнала збитків більш як на $1 млрд

13:44 25 травня Київ, Україна

Через простої кораблів у чергах "зернового коридору" Україна зазнала збитків на понад мільярд доларів США, повідомляє пресслужба Української зернової асоціації (УЗА), посилаючись на інтерв'ю президента УЗА Миколи Горбачова телеканалу Freedom.

"Це ті гроші, які не отримали українські сільгоспвиробники. Це гроші, які трейдери заплатили власникам суден за те, що кораблі стояли дуже довго у черзі", - сказав президент УЗА Микола Горбачов.

Він зазначив, що росія не приймає планів і умов України щодо формування черговості перевірок суден, що стоять у черзі, а це не дозволяє портовим терміналам працювати ритмічно.



Горбачов додав, що Україна постачає половину експорту агропродукції через морські порти, які працюють у рамках "зернової ініціативи". За його словами, зупинка роботи порту "Південний" та виключення його з угоди стали "черговою перемогою росії в торгах", що відбувалися під час переговорів у Стамбулі, і висловив сподівання, що вихід із ситуації буде знайдено.

"Росія маніпулює будь-якими даними. Вона намагається внести будь-яку турбулентність до переговорів, щоб усе було непрогнозовано. Порт "Південний" – один із найефективніших по відвантаженню зерна. Відповідно, він найбільше був завантажений", – пояснив президент УЗА та додав, що наразі питання з експортом української сільгосппродукції з порту не вирішене.

Також Горбачов повідомив, що всі факти крадіжки українського зерна документує МЗС України, і заявив, що знає прізвища всіх командирів суден, які його перевозять.

"Я впевнений, що Україна отримає компенсацію за все вкрадене зерно", – сказав він.

За оцінками УЗА, в України з початку повномасштабного вторгнення вже вкрадено близько 4 млн тонн зерна. Його покупцями стали підсанкційні країни.

"За краденим зерном кораблі вночі заходять як злочинці: відключають GPS-трекери, проходять як невидимки, вантажаться, а потім йдуть у невідомому напрямку. Однак програма marine traffic дозволяє відстежити, куди ці кораблі прямують, скільки і що перевозять. Усі факти Україна фіксує”, - наголосив Микола Горбачов.

При цьому росія краде не тільки українське зерно, а й покупців, каже президент УЗА.

"Під час війни рф використовує механізм блокування України як великого експортера, щоб самій працювати в країнах нашого традиційного збуту. Якщо Україна платить мільярди за простій, то у росії простоїв немає. Їхня пропозиція для клієнта може здаватися кращою", - сказав Горбачов.

Він підкреслив, що росія саме таким способом зміцнила свої позиції на ринку найбільшого імпортера пшениці - Єгипту, куди наростила постачання.