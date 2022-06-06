Через нафтове ембарго росія втратить кожен десятий долар доходів

17:15 06 червня Київ, Україна

Згідно з оцінкою найбільшої приватної кредитної організації росії - Альфа-банку, нафтове ембарго, включене в шостий пакет санкцій, обіцяє росії втрату 50 млрд доларів.



Минулого року, за оцінкою банку, на експорті нафти в ЄС росія заробила $50 млрд. Це 45% від усіх нафтових доходів, що склали $110 млрд, і близько 10% сукупного експортного виторгу, за даними цб рф.



Ще $30 млрд приніс у країну продаж європейським клієнтам нафтопродуктів, які також потрапили під ембарго.



Заборона на імпорт російської нафти трубопроводами буде введена вже до кінця цього року (протягом 6 місяців), тоді як заборона на імпорт нафтопродуктів — на початку 2023 року (протягом 8 місяців).

«Ембарго викличе зниження експортних доходів на $50 млрд», — попереджає Альфа-банк, додаючи, що підсумкові втрати залежатимуть від того, чи нафтовики зможуть знайти клієнтів на альтернативних ринках.

Поки що певні успіхи в цьому напрямку є: за рецептами Ірану та Венесуели за рахунок «сірого» вивезення в танкерах, що приховують пункт призначення.

Втім, як довго російські барелі вдасться приховувати та продавати в обхід санкцій, залишається незрозумілим.