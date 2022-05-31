Через нафтове ембарго рф втрачатиме близько $22 млрд на рік

10:58 31 травня Київ, Україна

Через узгоджене Євросоюзом часткове ембарго на російську нафту росія недоотримає близько $22 млрд нафтових доходів на рік, підрахував Bloomberg.



За підрахунками Bloomberg, виходячи з обсягів поставок у 2021 році та середньої ціни на нафту марки Urals у 2022-му (а це приблизно $85 за барель), лише прямі втрати внаслідок припинення поставок північною гілкою нафтопроводу “Дружба” до Польщі та Німеччини скоротять прибутки російської сторони на $12 млрд.



При цьому росія продовжить заробляти близько $6 млрд на експорті до Угорщини, Словаччини та Чехії через південні гілки "Дружби".