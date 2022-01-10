Через ціни на енергоносії злетить роздрібна ціна на продукти

16:19 10 січень Київ, Україна

Цінова криза на енергоносії, незважаючи на те, що держава регулюватиме вартість газу для виробників соціально значущих товарів, може призвести до підвищення цін на продукти.



Про це повідомила віце-президент НААН, академік НААН, д.е.н., професор Ануш Балян.



За її словами, оскільки більшість компаній купують газ за ціною 50-52 тисячі гривень за тисячу кубометрів - вони працюють у нуль, а незабаром не буде чим виплачувати зарплати. І навіть соціальний хліб може вийти на вартість 40-50 гривень за буханець.

«Вже зараз ціни на продукти в Україні вищі, ніж у Європі, за значно більших зарплат там. Ті самі поляки витрачають на продукти 12% сімейного бюджету, ми – до 50%. Це при тому, що ПДВ на продукти там не перевищує 5% проти наших 20%.. У ЄС взагалі з другого півріччя, на тлі подорожчання енергоносіїв та пандемії, збираються скасувати ПДВ на продовольство, – зауважила Ануш Балян.

Не забуваймо, що сільське господарство ЄС ще дотується державою на 60%, а наші сільгоспвиробники жодних дотацій не одержують».



На її думку, у разі реалізації негативного сценарію виробникам доведеться істотно підняти відпускні ціни, через що автоматично на 50-80% зросте вартість продуктів у роздріб.