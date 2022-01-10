Через ціни на енергоносії злетить роздрібна ціна на продукти

Цінова криза на енергоносії, незважаючи на те, що держава регулюватиме вартість газу для виробників соціально значущих товарів, може призвести до підвищення цін на продукти.
Про це повідомила віце-президент НААН, академік НААН, д.е.н., професор Ануш Балян.
За її словами, оскільки більшість компаній купують газ за ціною 50-52 тисячі гривень за тисячу кубометрів - вони працюють у нуль, а незабаром не буде чим виплачувати зарплати. І навіть соціальний хліб може вийти на вартість 40-50 гривень за буханець.
Про це повідомила віце-президент НААН, академік НААН, д.е.н., професор Ануш Балян.
За її словами, оскільки більшість компаній купують газ за ціною 50-52 тисячі гривень за тисячу кубометрів - вони працюють у нуль, а незабаром не буде чим виплачувати зарплати. І навіть соціальний хліб може вийти на вартість 40-50 гривень за буханець.
Не забуваймо, що сільське господарство ЄС ще дотується державою на 60%, а наші сільгоспвиробники жодних дотацій не одержують».
На її думку, у разі реалізації негативного сценарію виробникам доведеться істотно підняти відпускні ціни, через що автоматично на 50-80% зросте вартість продуктів у роздріб.
На її думку, у разі реалізації негативного сценарію виробникам доведеться істотно підняти відпускні ціни, через що автоматично на 50-80% зросте вартість продуктів у роздріб.
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