Ізраїль значно збільшив видобуток природного газу

19:35 24 серпня Київ, Україна

Влада Ізраїлю планує стати постачальником природного газу для Європи, для цього країна збільшила видобуток газу на 22%.

Про це йдеться у звіті ізраїльського Міністерства енергетики, пише Bloomberg.



За даними відомства, видобуток зріс до 10,85 млрд кубометрів порівняно з аналогічним періодом минулого року. Більша частина обсягу припала на родовища «Тамар» та «Левіафан» у східному Середземномор'ї.



При цьому експорт у сусідні з Ізраїлем країни збільшився на 35% - до 4,59 млрд кубометрів. А роялті, виплачений видобувними компаніями на користь держави, виріс на 50% і сягнув 829 мільйонів шекелів ($253 млн). Майже всі ці гроші було отримано за газ.



Ізраїль нарощує видобуток, оскільки європейські країни шукають блакитне паливо у всьому світі, а ціни на енергоносії на континенті досягли рекордного рівня. Раніше Європейський Союз вирішив відмовитись від постачання з росії в рамках санкцій, введених за вторгнення в Україну. Однак поки що зробити це неможливо.



У червні Ізраїль підписав меморандум із Єгиптом та ЄС про збільшення видобутку та експорту газу в регіоні. Паливо постачатиметься до Єгипту, який уже отримує основну частину ізраїльського газового експорту, а потім перенаправлятиметься до Європи.



Міністр енергетики Карін Ельхаррар заявила, що збільшення видобутку у першій половині року допоможе Ізраїлю продавати свій газ у ЄС у рамках тристоронньої угоди, додавши, що видобуток продовжить зростати після початку експлуатації бурової установки Каріш. Компанія Energean Plc, якій належать права на родовище Каріш, планує зайнятися розробкою до кінця вересня.



Раніше "Газпром" вирішив знову призупинити прокачування газу через "Північний потік" на три дні з 31 серпня. Компанія пояснила це проведенням технічного обслуговування.



Трубопровід вже кілька тижнів працює з пропускною спроможністю всього 20%, і європейські політики вважають, що обмеження мають політичний характер.



Вдень 22 серпня вартість газу досягла $3024 за тисячу кубометрів. Таким чином біржові ціни на блакитне паливо у Європі вперше з березня перевищили $3000.