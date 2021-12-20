Зміни у Податковому кодексі: українцям змінили правила оподаткування

08:53 14 грудень Київ, Україна

З метою стабільного та регулярного доходу для покращення економічної ситуації в країні уряд продовжує впроваджувати зміни до Податкового кодексу України. Вже у 2022 році очікуються нові правила оподаткування українців.



Касові апарати



Протягом тривалого часу влада ніяк не могла дійти єдиних висновків про запровадження касових апаратів для українського бізнесу. В результаті, рішення прийняте, і



Контрольовані іноземні компанії (КІК) Протягом тривалого часу влада ніяк не могла дійти єдиних висновків про запровадження касових апаратів для українського бізнесу. В результаті, рішення прийняте, і в 2022 контрольно-касовими машинами доведеться користуватися абсолютно всім нішам будь-якого рівня підприємництва, в тому числі онлайн. Очікується, що «тіньовий» ринок скоротиться і надходження до скарбниці зростуть. А ще є можливість збільшення розміру податків.



Відповідно до вже наявних перехідних положень ПКУ, у 2023 році податківці штрафуватимуть КІК за виявлені помилки у звіті. Отже, у 2022 році необхідно надати підсумковий звіт про фінансову діяльність та надати податкову інформацію до відповідних органів.



Нерезиденти України



Податок на додану вартість (ПДВ) зобов'яжуть виплачувати і тих, хто проживає за кордоном, але займається міжнародним бізнесом, продаючи товари та послуги за допомогою електронної системи. Причому, нові правила для нерезидентів країни діятимуть уже з 1 січня 2022 року. Вони мають виплачувати 20% від продукту, що реалізується, на території України державі. Можна валютою.



Відсутність пільг у фермерів



З 2022 року фермерські господарства, що займаються вирощуванням курей та інших видів птахів для продажу, позбавляться пільгового оподаткування. Більше того, анулюється спрощена податкова система і для тих, хто самостійно вирощує сільгосппродукцію з метою її реалізації. Проте, якщо річний дохід не перевищить 12 мінімальних зарплат, з таких підприємців не стягуються податки.



Податкові боржники



Уряд запроваджує єдиний реєстр для всіх працюючих громадян України і таким чином, у 2022 році система стане настільки прозорою, що контролюючому органу не важко дізнатися про тих українців, які відмовляються сплачувати податки за здійснювану ними діяльність. У разі непогашення боргів протягом 240 днів (за сумою понад 1 мільйон гривень) підприємця можуть обмежити на виїзд із країни.



Гуртові продавці нерухомості



Правки у законопроєкті №5600 передбачають зміни для гуртових продавців нерухомості. При продажу третього та більше за рахунком нерухомого об'єкта суму доходу буде зменшено на суму понесених витрат. Податкова ставка від доходів при цьому становитиме 18%.



Акциз та рента



Враховуючи прогнозоване зростання цін на алкогольну продукцію, тютюнові вироби та паливо, слід очікувати підвищення цін на інші товари.