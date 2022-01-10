Обраний президентом шлях на двосторонній діалог з інвесторами виступає гарантом для залучення нових інвестицій в країну

"Наші зобов'язання по укладеній угоді - це щорічний платіж державі в розмірі 12 млн грн і 7% від чистого доходу компанії і сумарні прямі інвестиції в порт на рівні понад 500 млн грн. Протягом 3-5 років

"Наші інтереси - транспортна інфраструктура, енергетика та високі технології. І те, і інше, мають прекрасний стартовий потенціал і грандіозні перспективи. Для нас такі інвестиції - це розвиток і зростання групи компаній, для України це сильна економіка, для українців - нові високотехнологічні робочі місця, нові знання, нову якість життя

"Обраний президентом шлях на двосторонній діалог з інвесторами це відповідальна, державна позиція, яку я щиро вітаю

Компанія-концесіонер інвестує в розвиток Херсонського порту більш 500 млн грн протягом перших 3-5 років.Успіх даного проекту і підтримка інвесторів з боку керівництва країни дозволять Україні стати одним з регіональних лідерів.Про це розповів засновник Georgian Industrial Group Давид Бежуашвілі.. Плюс, 18 млн грн інвестицій в розвиток місцевої інфраструктури. Для наших компаній це виробнича і торговельна ланцюг, додаткові можливості і прибуток від вантажоперевезень. Для України - це ланцюг транспортної інфраструктури, товарних потоків, додаткові надходження від податків і пожвавлення економіки. А для людей - це високооплачувані робочі місця і нову якість життя. ... Успішною країною щасливих людей, зі стабільною економікою, інтегрованої в коло розвинених держав на позиції одного з регіональних лідерів. Такий я бачу Україну через 10 років і в таке майбутнє України ми інвестуємо "- розповів Бежуашвілі.За словами інвестора, останні успіхи в області приватизації - продаж готелю "Дніпро" і укладення договору про концесію Херсонського порту дадуть потужний поштовх для залучення нових інвестицій в країну. Зокрема, його компанія має намір продовжувати активно інвестувати в українську економіку.", - розповів він.Останні успіхи України на ниві залучення зарубіжних інвестицій він пов'язує з позицією української влади - і керівництва Херсонської області, і особисто Президента Володимира Зеленського.. Далі повинні бути реальні дії, і ми вже бачимо рух в цьому напрямку від тих установ, які відповідають за реалізацію державної політики. У мене була честь розмовляти з Президентом Зеленським - найкращі враження, команда налаштована на кардинальні зміни ", - розповів він.Georgian Industrial Group є найбільшою холдинговою компанією в Грузії з бізнес - інтересами від енергетики до нерухомості. Компанія була заснована в 2006 році Давидом Бежуашвілі. В даний час вона працює відразу в декількох країнах регіону і, в тому числі, в Україні, де інвестує в Херсонський порт.Херсонський морський торговельний порт став першим об'єктом в портовій галузі України, переданим в концесію. Конкурс виграла компанія "Рісо-Херсон" (консорціум "Петро ойл енд кемікалс" (Georgian Industrial Group) і швейцарської RISOIL SA). За словами заступника директора Європейського банку реконструкції і розвитку в Україні Марка Магалецького, це перший концесійний проект, який підготовлений в Україні відповідно до кращої міжнародної практики і який присуджено за результатами відкритого конкурсу.