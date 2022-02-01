Підсумки торгів на міжбанку: гривня стабілізувалася

20:09 16 вересень Київ, Україна

У середу, 16 вересня, торги по долару США на міжбанківському валютному ринку відкрилися котируваннями 28,09/28,11, до закриття котирування склали 28,04/28,06.



Мінімальні котирування покупки долара на звітний час склали 28,04, максимальні - 28,125. Що стосується продажу, мінімальні котирування з моменту відкриття склали 28,06, максимальні - 28,145.



Динаміка міжбанківського курсу на графіку.



Торги по євро почалися з котирувань 33,2838/33,3075, до закриття котирування склали 33,2161/33,2398.



Торги по російському рублю відкрилися котируваннями 0,3745/0,3752, до закриття котирування склали 0,3740/0,3744.