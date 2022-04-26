Підсумки Чорної п'ятниці: мешканці США зробили інтернет-покупки на $9 млрд

Чорну п'ятницю, що вже стала традицією, не змогла зупинити навіть пандемія коронавірусу. В Америці після Дня подяки, який відзначають в четвертий четвер листопада, настає та сама п'ятниця - день великих розпродажів. У цьому році жителі США витратили рекордні $9 млрд на покупки в інтернет-магазинах. Про це свідчать дані компанії Adobe Analytics, яка аналізує інформацію від 80 з 100 найбільших американських торгових мереж.

У минулому році цей показник склав $7,4 млрд, в 2018 році - $6,2 млрд. Як констатують дослідники, зростання інтересу до інтернет-магазинів обумовлений тим, що в багатьох штатах через пандемію діють обмеження на роботу звичайних торгових точок.

Найбільшим попитом в минулу Чорну п'ятницю користувалися мобільні пристрої, різна побутова техніка. У порівнянні з минулими роками значно знизився інтерес покупців до ювелірних виробів і взуття.

Згідно з оцінками Adobe Analytics, в майбутній 30 листопада "кіберпонеділок" американці витратять на покупки в інтернет-магазинах від $10,8 млрд до $12,7 млрд. Якщо прогноз виправдається, то це також стане новим рекордом. В "кіберпонеділок" в США в інтернет-магазинах часто надають знижки.

Раніше повідомлялося, що 11 листопада компанія Alibaba встановила новий рекорд продажів в День холостяків, який щорічно відзначають в Китаї. Торішньої позначки в $38 млрд компанія досягла в перші пів години з початку продажів.