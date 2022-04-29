Італійська нафтогазова група Eni спростувала чутки, що розповсюджуються росЗМІ, про свої плани оплачувати газ у рублях

18:44 29 квітня Київ, Україна

Російські ЗМІ поширили інформацію про те, що італійська нафтогазова група Eni готується відкрити рублеві рахунки в Газпромбанку для проведення оплати за газ у рублях.

"Італійський енергогігант Eni готується відкрити рублеві рахунки в Газпромбанку, що дозволить йому потенційно виконувати вимоги росії про те, що газ має оплачуватись у місцевій валюті", - передають росЗМІ.

В Eni спростували цю інформацію, заявивши, що компанія не відкривала і не має наміру відкривати рублевий рахунок.