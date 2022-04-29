Італійська нафтогазова група Eni спростувала чутки, що розповсюджуються росЗМІ, про свої плани оплачувати газ у рублях
18:44 29 квітня Київ, Україна
Російські ЗМІ поширили інформацію про те, що італійська нафтогазова група Eni готується відкрити рублеві рахунки в Газпромбанку
для проведення оплати за газ у рублях.
"Італійський енергогігант Eni готується відкрити рублеві рахунки в Газпромбанку, що дозволить йому потенційно виконувати вимоги росії про те, що газ має оплачуватись у місцевій валюті", - передають росЗМІ.
В Eni спростували цю інформацію, заявивши, що компанія не відкривала і не має наміру відкривати рублевий рахунок.
"Ми не бачимо можливості купувати російський газ за рублі. Ми будемо оплачувати поставки відповідно до умов контрактів та міжнародних санкцій, ми дотримуватимемося всіх цих правил. Валюта контракту – євро. Ми продовжуємо отримувати заявки у євро. Ми не відкривали рублевий рахунок", - сказав директор Eni Франческо Гаттеї.
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