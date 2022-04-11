Італія планує замінити російський газ алжирським

16:18 11 квітня Київ, Україна

Італія та Алжир планують підписати угоду про збільшення на 50% постачання газу, що зробить північноафриканську країну головним імпортером для Риму.

Як повідомляють джерела Bloomberg, угода буде підписана наприкінці візиту до країни італійського прем'єра Маріо Драгі, що відбудеться завтра.



В Алжирі Драгі має зустрітися з президентом Абдельмаджідом Теббуном. Сторони повинні домовитися про спільні інвестиції у відновлювані джерела енергії, а також газ. Як очікується, Алжир збільшить постачання до Італії на 9-10 мільярдів кубометрів на рік вже до кінця 2022 року, повідомили джерела Bloomberg. За 2021 Італія отримала майже 21 мільярд кубометрів алжирського газу. Це робить його другим джерелом імпорту після росії, яка за 2021 рік поставила до Італії 29 мільярдів кубометрів.



Збільшення експорту, ймовірно, призведе до того, що Алжир замінить росію як найбільшого постачальника газу до Італії. За словами одного з джерел Bloomberg, найближчими місяцями Італія планує збільшити імпорт з Алжиру приблизно до третини своїх загальних потреб у газі. Рим також розраховує збільшити постачання з Азербайджану та Катару.



Збільшення частки експорту стане для Алжиру викликом, відзначають співрозмовники Bloomberg. Енергетичній галузі країни останніми роками заважали відсутність інвестицій та політична нестабільність. Країна намагається задовольнити зростаючий внутрішній попит, що обмежує можливості для експорту. Державна енергетична компанія Алжиру Sonatrach на початку квітня визнала, що має лише «кілька додаткових мільярдів кубометрів» газу. Проте, заявила компанія, вона активізує розвідку газу та намагатиметься подвоїти виробничі потужності за чотири роки. 20 березня Sonatrach та найбільша нафтогазова компанія Італії Eni оголосили про нове родовище в алжирській пустелі. Запас нафти там оцінюють приблизно у 140 мільйонів барелів.



Алжир постачає газ до Європи трьома трубопроводами. По двох із них газ йде до Іспанії, а ще один — TransMed — проведений до Італії. Один із іспанських трубопроводів проходить через Марокко і нещодавно був перекритий через дипломатичну суперечку між двома країнами.