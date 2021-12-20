Історичний рекорд: ціна біткоїна перевищила $60 тисяч

09:15 14 березень Київ, Україна

Як засіб для мінімізації ризиків від коливання цін на фінансовому ринку, біткоїн став одним з найбільш затребуваних серед криптовалют. Це призводить до його постійного подорожчання. Вартість біткоїна побила історичний рекорд: його ціна "пробила" психологічний рубіж в $60 тисяч. Про це свідчать дані CoinDesk ввечері в суботу, 12 березня.

Так, станом на 20:00 за київським часом ціна біткоїна виросла на 4,93% і досягла ціни 60 123 долари.

Загальна вартість ринкової капіталізації біткоїна виросла до 1,12 трлн дол. Зростання капіталізації за добу склало майже 65 млрд доларів.

Частка біткоїна займає більше ніж 70% всього глобального ринку криптовалюти. За три місяці він подорожчав майже в три рази, а за останній рік - майже в сім разів.

Нагадаємо, з початку 2021 року вартість біткоїна зросла майже на 90% завдяки зростанню попиту на нього з боку інституційних інвесторів, а також компаній, що розглядають криптовалюту як інструмент хеджування інфляційних ризиків.