Іран готовий замінити рф на світовому нафтовому ринку

Іранська нафта зможе компенсувати майже весь обсяг, який росія танкерами постачає до Європи. Наразі уряд країни готується до запуску найбільшого в країні нафтового родовища та може подвоїти експорт «чорного золота», щоб задовольнити світовий попит.
Про це заявив керуючий директор національної видобувної компанії NOC (National Oil Company) Мосхен Ходжастехмер.
За його словами, у найближчі місяці NOC планує підписати угоди з банками щодо фінансування проєкту розробки другої фази родовища Азадеган, яке має запаси на 32 млрд барелів і входить до п'ятірки найбільших на планеті.
Для порівняння: всі запаси росії оцінюють у 100 млрд барелів, при цьому Міненерго вважає рентабельними лише третину з них.
Іран, що втратив частку на світовому ринку після введення санкцій у 2018 році, зараз продає близько 1 млн барелів на день, згідно з оцінкою Bloomberg. Уряд заклав до бюджету-2023 експорту нафти на 1,4 млн барелів на день.
Ці обсяги можна збільшити вдвічі, запевняє Ходжастехмер. В результаті іранська нафта зможе компенсувати майже весь обсяг, який росія танкерами постачає до Європи.
До війни морський експорт Urals ЄС тримався на рівні 1,5 млн барелів на добу, але у квітні просів удвічі після того, як танкерні компанії та найбільші нафтотрейдери оголосили бойкот російській сировині.
За його словами, у найближчі місяці NOC планує підписати угоди з банками щодо фінансування проєкту розробки другої фази родовища Азадеган, яке має запаси на 32 млрд барелів і входить до п'ятірки найбільших на планеті.
Для порівняння: всі запаси росії оцінюють у 100 млрд барелів, при цьому Міненерго вважає рентабельними лише третину з них.
Іран, що втратив частку на світовому ринку після введення санкцій у 2018 році, зараз продає близько 1 млн барелів на день, згідно з оцінкою Bloomberg. Уряд заклав до бюджету-2023 експорту нафти на 1,4 млн барелів на день.
Ці обсяги можна збільшити вдвічі, запевняє Ходжастехмер. В результаті іранська нафта зможе компенсувати майже весь обсяг, який росія танкерами постачає до Європи.
До війни морський експорт Urals ЄС тримався на рівні 1,5 млн барелів на добу, але у квітні просів удвічі після того, як танкерні компанії та найбільші нафтотрейдери оголосили бойкот російській сировині.
Іран «докладе максимум зусиль, щоб відновити свою частку на нафтовому ринку та відновити (стосунки) з клієнтами», заявив Ходжастехмер.
Країни ЄС, нагадаємо, вже більше тижня обговорюють можливість нафтового ембарго щодо росії, але так і не дійшли згоди через позицію Угорщини, яка продовжує блокувати прийняття шостого пакету санкцій.
Джерела Politico у Брюсселі стверджують, що ідея заборонити «всю нафту» з росії на рівні ЄС може бути відкладена до кращих часів. Втім, найбільший споживач Німеччина відмовиться від російських поставок незалежно від того, буде ембарго чи ні.
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