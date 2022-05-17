Іран готовий замінити рф на світовому нафтовому ринку

09:37 17 травня Київ, Україна

Іранська нафта зможе компенсувати майже весь обсяг, який росія танкерами постачає до Європи. Наразі уряд країни готується до запуску найбільшого в країні нафтового родовища та може подвоїти експорт «чорного золота», щоб задовольнити світовий попит.

Про це заявив керуючий директор національної видобувної компанії NOC (National Oil Company) Мосхен Ходжастехмер.



За його словами, у найближчі місяці NOC планує підписати угоди з банками щодо фінансування проєкту розробки другої фази родовища Азадеган, яке має запаси на 32 млрд барелів і входить до п'ятірки найбільших на планеті.



Для порівняння: всі запаси росії оцінюють у 100 млрд барелів, при цьому Міненерго вважає рентабельними лише третину з них.



Іран, що втратив частку на світовому ринку після введення санкцій у 2018 році, зараз продає близько 1 млн барелів на день, згідно з оцінкою Bloomberg. Уряд заклав до бюджету-2023 експорту нафти на 1,4 млн барелів на день.



Ці обсяги можна збільшити вдвічі, запевняє Ходжастехмер. В результаті іранська нафта зможе компенсувати майже весь обсяг, який росія танкерами постачає до Європи.



До війни морський експорт Urals ЄС тримався на рівні 1,5 млн барелів на добу, але у квітні просів удвічі після того, як танкерні компанії та найбільші нафтотрейдери оголосили бойкот російській сировині.