Іраклі Езугбая заявив про рішення піти з поста директора з комерційної роботи

"Укрзалізниці"

в ході

заявив про те, що

Своє

Директор з комерційної роботи та логістикиІраклі Езугбаяпресконференціїподав заяву про звільнення з займаної посади.рішення він обґрунтував неможливістю виконувати свої обов'язки з низки причин, серед яких цькування керівництва підприємства, відкладання реформ, скорочення частки УЗ на ринку вантажоперевезень.

"Є дві причини. Перша: в моєму розумінні в "Укрзалізниці" довго не було керівництва вантажного напрямку. Воно з'явилося, воно почало розвертати тенденцію занепаду вантажу і тенденцію занепаду в частці вагонних відправлень. Але те, що недоотримує "Укрзалізниця", однозначно отримує хтось. І ми однозначно в пресі побачили цькування, яке було дуже активним і несправедливим. Паралельно другий процес - реформи потрібні, їх відкладати не можна. Але відкладалися вони давно... І без впровадження реформ я не бачу можливості досягти позитивного результату", - сказав топменеджер.

Крім того, Езугбая повідомив, що його відставка узгоджена і підтримана керівництвом "Укрзалізниці". Він сподівається на те, що реформування залізниці все ж відбудеться.

Нагадаємо! Іраклій Езугбая обіймав пост глави грузинської залізниці з 2005-го по 2012 рік і був радником Михайла Саакашвілі з інфраструктурних питань.



Події, що передують звільненню Іраклія Езгубаі:



1. Двадцять дев'ятого вересня 2020 року голова правління УЗ Володимир Жмак представив Езугбаю як керівника напрямку з вантажних перевезень.

2. В кінці січня 2021 року Верховна Рада створила ТСК для оцінки підприємства УЗ і розслідування зловживань в 2017-2020 роках, але вже після першого засідання ТСК зажадала від Кабміну і Наглядової ради оцінки дій новопризначеного голови правління Володимира Жмака, хоча він був призначений на цю посаду лише в кінці 2020 року і в такій ситуації компетентність чинного керівництва УЗ не могла бути оцінена.

3. Дев'ятого березня 2021 року голова українського Виконавчого комітету реформ Михайло Саакашвілі в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив, що ТСК хоче звільнити Жмака, оскільки він почав "прикривати" корупційні схеми.

4. Десятого березня Володимир Жмак заявив, що правління УЗ готове надати ТСК всю інформацію з використанням поліграфа.