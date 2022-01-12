Іпотеку для переселенців видаватимуть коштами кредиту від німців

Житлова проблема внутрішніх переселенців в Україні скоро може бути вирішена. Урядом прийнято програму, яка спрямована на забезпечення пільгового надання кредитів на іпотеку для таких переселенців. За рішенням Кабміну іпотеку переселенцям надаватимуть коштами кредиту від німців. Про це повідомляє пресслужба уряду.

Відзначимо, що мова йде про реалізацію державної програми "Надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам". Кошти будуть надані завдяки гранту KfW.

Програма передбачає, що переселенці можуть отримати вигідні умови іпотечного кредитування з виплатою 3% річних, терміном до 20 років. Загальний розмір кредиту на одну людину становить 40 тисяч євро.

Всього уряд збирається дати кредити 680 таким сім'ям. Для того, щоб отримати гроші, потрібно стати у відповідну чергу в реєстрі Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву та його регіональним управлінням.

Нагадаємо, що в Україні набув чинності закон, що передбачає реструктуризацію валютних позик. Як повідомляє Офіс Президента, доларові борги позичальників будуть перераховані на гривневі, які віддавати можна буде протягом 10 років.

Тепер громадяни, які були не в змозі розрахуватися за валютними кредитами в 2008-му і 2014-му році через девальвацію гривні, зможуть це зробити.