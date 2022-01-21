Іпотека в Україні стала дешевше

14:38 07 вересень Київ, Україна

Ініціатива Зеленського щодо зниження іпотечної ставки почала працювати. Нещодавно президент заявив, що розмір іпотеки непідйомний для більшості українських сімей і це питання необхідно вирішувати.

За тиждень програма іпотечного кредитування зросла на 1,5%, на сьогодні ставка по іпотеці доступна менш ніж під 10%. Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду 4 вересня.

"На сьогоднішній день ставка по іпотеці вже доступна менш ніж під 10%. Це те, що обіцяли президент і уряд. Буквально вранці проводили нараду з банкірами: на 1,5% за тиждень виросла програма іпотечного кредитування в Україні в цілому. Це стимулюючі чинники, створюють додаткові робочі місця і розігрівають економіку ", - зазначив Шмигаль.

Відповідаючи на запитання народних депутатів, прем'єр-міністр зазначив, що підприємства приватної власності сьогодні активно використовують урядові програми стимулювання малого та середнього бізнесу для погашення заборгованості по заробітній платі.

"І це як раз ті інструменти, які уряд і Верховна Рада надають бізнесу для можливості керувати процесом зменшення боргів із зарплати зокрема", - сказав він.