Іпотека під 9.99% в Україні - доступне житло близько

В Україні з 1 липня 2020 року з'явиться можливість оформити іпотеку під 9,99%, як обіцяв раніше президент Володимир Зеленський. Про це повідомила прес-служба Офісу президента на сторінці в Facebook.

"Українці отримають іпотеку під 10% річних, точніше під 9,99%. Про таку можливість заявив ПриватБанк, де 1 липня 2020 починає діяти держпрограма "Доступне житло під 10%", - говориться в повідомленні.

Сам Зеленський заявив, що вітає такі кроки державного банку.

"Відсотки на придбання житла, які існували на ринку весь час і зараз пропонуються багатьма банками, є для багатьох українців непідйомним вантажем. Радий, що банки розуміють це і роблять ефективні кроки, щоб зменшити ставку, щоб кожен українець міг сам придбати собі житло ", - сказав Зеленський.



Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відзначав, що метою українського уряду є зниження ставки іпотеки до 5-7%, а не до 10%.

Як відомо, зараз найдемократичніші ставки по іпотеці становлять близько 20%, а мінімальний початковий внесок - 30%. За 10 років іпотеки набігає переплата, що дорівнює вартості ще однієї квартири.