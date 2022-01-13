Іпотечні кредити США - корисний досвід для України

Лев Парцхаладзе розповів в своїх соціальних мережах про те, як Україна може перейняти досвід США по іпотечних кредитах. За словами президента Конфедерації будівельників України, це може бути правильним прикладом власного інвестування для країни.

У США діє 30-річна іпотечна програма з фіксованою ставкою в 2,7% при покупці громадянами власного житла, це підняло країну на провідні позиції по доступності житла і низьких ставок.

«Іпотечний досвід США - показовий приклад правильного інвестування у внутрішню економіку, коли кошти вкладаються в розвиток будівельної галузі завдяки іпотечним кредитам населенню, а потім ці ж кошти повертаються до державного бюджету. Це - безперервна циркуляція ресурсів у власній країні, що з кожного обороту дає поштовх економіці. І така практика, на моє переконання, має застосовуватися в Україні. Особливо з огляду на той факт, що в українських реаліях розмір мультиплікатора в будівництві становить приблизно 6 - тобто кожна гривня, вкладена в сектор, виробляє для економіки додаткові 6 гривень», - написав Парцхаладзе.

27 січня Кабмін підтримав ініціативу глави держави про доступну іпотеку в межах 7% річних і затвердив Порядок здешевлення для громадян вартості іпотечних кредитів, розроблений Мінфіном (з доопрацюванням).

Деталі дешевої іпотеки: