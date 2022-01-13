Іпотечні кредити США - корисний досвід для України

Лев Парцхаладзе розповів в своїх соціальних мережах про те, як Україна може перейняти досвід США по іпотечних кредитах. За словами президента Конфедерації будівельників України, це може бути правильним прикладом власного інвестування для країни.
У США діє 30-річна іпотечна програма з фіксованою ставкою в 2,7% при покупці громадянами власного житла, це підняло країну на провідні позиції по доступності житла і низьких ставок.
27 січня Кабмін підтримав ініціативу глави держави про доступну іпотеку в межах 7% річних і затвердив Порядок здешевлення для громадян вартості іпотечних кредитів, розроблений Мінфіном (з доопрацюванням).
Деталі дешевої іпотеки:
- скористатися новою програмою зможуть громадяни України, які мають потребу в житлі, отримавши часткову компенсацію відсотків за іпотечними кредитами;
- процентна ставка для них становитиме 7% річних, термін кредиту - 20 років;
- перший внесок становитиме 15% вартості іпотеки;
- кредит буде обмежений максимальною сумою в 2 млн грн;
- нормативна площа - 50 кв. м загальної площі житла на одного громадянина або сім'ю з двох осіб і 20 кв. м - на кожного наступного члена сім'ї.
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