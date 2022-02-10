В.о. глави Енергоатому заявив про фейки

В.о. керівника Енергоатому зробив офіційну заяву про зафіксовані випадки поширення неправдивої інформації про діяльність Енергоатому. Петро Котін повідомив про спроби таким чином втягнути компанію-оператора атомної галузі в інформаційну війну.

"Нас намагаються втягнути в інформаційні війни, публікують різноманітні фейки про нашу діяльність, намагаються дискредитувати нашу команду, хочуть дестабілізувати ситуацію в компанії. І знову хочу попередити організаторів цієї інформаційної війни - на публікації неправдивої інформації ми будемо реагувати відповідно до чинного законодавства", - сказав Котін.

Він пояснив, що експерименти на енергоринку і саботаж ініціатив Енергоатому, навмисне гальмування бюрократичними процедурами аж до підробки документів, спотворення статистики в урядових структурах, негативні висловлювання щодо атомної галузі численних некомпетентних радників, по суті є завданням збитків. Подібні дії трактуються Кримінальним кодексом як умисне шкідництво. Що, кінець кінцем, можна розцінити, як загрозу національній безпеці.

Крім того, за словами Котіна, за ситуацією навколо Енергоатому уважно стежать закордонні колеги та партнери.