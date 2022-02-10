В.о. глави Енергоатому заявив про фейки

В.о. керівника Енергоатому зробив офіційну заяву про зафіксовані випадки поширення неправдивої інформації про діяльність Енергоатому. Петро Котін повідомив про спроби таким чином втягнути компанію-оператора атомної галузі в інформаційну війну.
Він пояснив, що експерименти на енергоринку і саботаж ініціатив Енергоатому, навмисне гальмування бюрократичними процедурами аж до підробки документів, спотворення статистики в урядових структурах, негативні висловлювання щодо атомної галузі численних некомпетентних радників, по суті є завданням збитків. Подібні дії трактуються Кримінальним кодексом як умисне шкідництво. Що, кінець кінцем, можна розцінити, як загрозу національній безпеці.
Крім того, за словами Котіна, за ситуацією навколо Енергоатому уважно стежать закордонні колеги та партнери.
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