Інвестори зацікавилися Україною

08:06 16 липень Київ, Україна

Фондовий менеджер компанії Lazard Asset Management вважає, що в України є всі шанси отримати іноземних інвесторів. Українські цінні папери ростуть в своїй привабливості після реформ і співпраці з МВФ. Аналітик, який працює по Україні, Індонезії та Мексиці вважає, що найскладніші часи кризи вже позаду, а значить - боргові ринки країн почнуть своє зростання.

«Ми не розглядаємо ніякі інші країни, яким загрожує знецінення кредитів в найближчому майбутньому. Ці країни показали, що вони не збираються використовувати безпрецедентна криза як виправдання, щоб не платити », - розповіла Bloomberg нью-йоркський менеджер Денис Саймон, яка веде нагляд за стратегією для боргових ринків країн, що розвиваються. Саймон допомагає керувати фондом на 128,35 млн. Доларів, який випередив 98 відсотків своїх суперників в поточному році.

Дух оптимізму повертається після певного сповзання суверенних бондів в проблемну зону на тлі того, як пандемія коронавируса змусила країни закритися на карантин, ціни на нафту обвалилися, а ліквідність скоротилася.

Тепер запуск економік, а також хвиля фіскальні та монетарні стимули допомогли відродити апетит до ризику. В Bloomberg Barclays зафіксували зростання доларового боргу ринків, що розвиваються, протягом трьох місяців. За словами Саймон, країни, що розвиваються подолали пандемічний шок за допомогою заходів щодо забезпечення ліквідності, доступу до можливостей рефінансування і допомоги з боку двосторонніх та багатосторонніх позичальників.

«Вони зрозуміли, що набагато легше працювати над переговорами про допомогу з одним інститутом або однією країною», - сказала експерт. «Коли ж мова йде про роботу з приватним сектором, доводиться мати справу з усіма цими інвесторами. І це більш складний процес », - додала вона.

За словами Саймон, її цікавить Україна, оскільки вона продовжує структурні реформи і співпрацює з МВФ. Крім того, Індонезія виступає з цікавими пропозиціями в сфері довгострокових бондів. Деякі квазісуверенні бонди в Мексиці теж привабливі. Вона також прогнозує, що валюти країн, що розвиваються можуть у другій половині року трохи «відскочити назад», що допоможе розвіяти занепокоєння щодо неузгодженості.