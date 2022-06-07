Інвестори готуються до арешту російської держвласності за кордоном

Власники суверенного боргу Росії ведуть переговори з юристами про можливі варіанти поведінки у випадку, якщо через три тижні так і не отримають належних їм коштів, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.
Мінфін Росії до 27 травня повинен був виплатити 100 млн доларів у вигляді купонів за двома випусками єврооблігацій - "Росія-26" і "Росія-36". Гроші були надіслані заздалегідь - 20 травня, щоб встигнути до закінчення терміну генеральної ліцензії США, що виводила боргові транзакції з-під санкцій.
Але незважаючи на це, довести платіж до інвесторів не вдалося: гроші заблокував європейський кліринговий центр Euroclear, розповіли джерела, близькі до уряду.
Наприкінці червня закінчиться 30-денний пільговий період. І якщо російський Мінфін не придумає способу розплатитися, дефолт за боргом в іноземній валюті, перший для Кремля з 1918 року, стане реальністю, а інвестори почнуть «полювання» на державну власність Росії за кордоном.
Залежно від того, де Москва має активи, на які можна накласти стягнення, інвестори будуть вибирати юрисдикцію суду, говорить Дебора Норт, партнер Allen & Overy.
Найбільший імунітет мають гроші ЦБ Росії, який, згідно із законом, не відповідає за зобов'язаннями уряду, а також дипломатична власність, захищена Віденською конвенцією.
Втім, випадки арешту рахунків ЦБ Росії все ж таки були — наприкінці 1990-х за позовом швейцарської компанії NOGA, яка судилася з російським урядом.. У результаті центробанк через суд довів свою незалежність, NOGA програла розгляд, а арешт рахунків було визнано незаконним. Але тоді політичні реалії були іншими: росія розглядалася Заходом як партнер, тепер ризики вийшли на інший рівень.
Під загрозою арешту будуть рахунки Мінфіну, нерухомість, акції, розміщені в іноземних юрисдикціях, літаки, пише Bloomberg. Практично вся держвласність Росії за кордоном може бути заарештована, вважає експерт БКС Дмитро Бабін.. Справа в тому, що пропуск одного платежу може запустити механізм крос-дефолту за всіма іншими зобов'язаннями, пояснює він. Йдеться про суму близько 20 млрд доларів — такий обсяг зовнішнього валютного держборгу на руках іноземних інвесторів.
Альтернативою для власників облігацій може стати подання арбітражного позову на підставі міжурядових угод Росії про захист прав інвесторів. Інший варіант - позасудова реструктуризація боргу за взаємною згодою. Але це складно з огляду на санкції та репутаційні проблеми, з якими зіткнуться власники облігацій, пише Bloomberg.
Якщо дефолт відбудеться, інвестори не матимуть чіткого шляху, як повернути свої гроші, говорить Джей Ауслендер, один з провідних адвокатів у сфері суверенного боргу, який працював із кредиторами Аргентини після її дефолту в 2016 році.
Власники російських євробондів можуть подати позови в американські суди, і ті з великою ймовірністю стануть на їхній бік, але домогтися реальних виплат, наприклад, із заморожених активів Росії, буде дуже складно, вважає Ауслендер: зрештою все впирається в політичні домовленості між Москвою Заходом.
Мінфін Росії до 27 травня повинен був виплатити 100 млн доларів у вигляді купонів за двома випусками єврооблігацій - "Росія-26" і "Росія-36". Гроші були надіслані заздалегідь - 20 травня, щоб встигнути до закінчення терміну генеральної ліцензії США, що виводила боргові транзакції з-під санкцій.
Але незважаючи на це, довести платіж до інвесторів не вдалося: гроші заблокував європейський кліринговий центр Euroclear, розповіли джерела, близькі до уряду.
Наприкінці червня закінчиться 30-денний пільговий період. І якщо російський Мінфін не придумає способу розплатитися, дефолт за боргом в іноземній валюті, перший для Кремля з 1918 року, стане реальністю, а інвестори почнуть «полювання» на державну власність Росії за кордоном.
Залежно від того, де Москва має активи, на які можна накласти стягнення, інвестори будуть вибирати юрисдикцію суду, говорить Дебора Норт, партнер Allen & Overy.
Найбільший імунітет мають гроші ЦБ Росії, який, згідно із законом, не відповідає за зобов'язаннями уряду, а також дипломатична власність, захищена Віденською конвенцією.
Втім, випадки арешту рахунків ЦБ Росії все ж таки були — наприкінці 1990-х за позовом швейцарської компанії NOGA, яка судилася з російським урядом.. У результаті центробанк через суд довів свою незалежність, NOGA програла розгляд, а арешт рахунків було визнано незаконним. Але тоді політичні реалії були іншими: росія розглядалася Заходом як партнер, тепер ризики вийшли на інший рівень.
Під загрозою арешту будуть рахунки Мінфіну, нерухомість, акції, розміщені в іноземних юрисдикціях, літаки, пише Bloomberg. Практично вся держвласність Росії за кордоном може бути заарештована, вважає експерт БКС Дмитро Бабін.. Справа в тому, що пропуск одного платежу може запустити механізм крос-дефолту за всіма іншими зобов'язаннями, пояснює він. Йдеться про суму близько 20 млрд доларів — такий обсяг зовнішнього валютного держборгу на руках іноземних інвесторів.
Альтернативою для власників облігацій може стати подання арбітражного позову на підставі міжурядових угод Росії про захист прав інвесторів. Інший варіант - позасудова реструктуризація боргу за взаємною згодою. Але це складно з огляду на санкції та репутаційні проблеми, з якими зіткнуться власники облігацій, пише Bloomberg.
Якщо дефолт відбудеться, інвестори не матимуть чіткого шляху, як повернути свої гроші, говорить Джей Ауслендер, один з провідних адвокатів у сфері суверенного боргу, який працював із кредиторами Аргентини після її дефолту в 2016 році.
Власники російських євробондів можуть подати позови в американські суди, і ті з великою ймовірністю стануть на їхній бік, але домогтися реальних виплат, наприклад, із заморожених активів Росії, буде дуже складно, вважає Ауслендер: зрештою все впирається в політичні домовленості між Москвою Заходом.
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