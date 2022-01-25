Інвестиції в Україну скоротилися на 35%

15:12 09 вересень Київ, Україна

Державна служба статистики України оприлюднила дані щодо зниження капітальних інвестицій в економіку України. Згідно з цифрами, в період січень-липень 2020 року сума інвестиції становить 163,8 млрд гривень, що на 35% менше в порівнянні з січнем-липнем 2019 року.

Найбільше падіння інвестицій зафіксовано у сферах мистецтва, спорту, розваг і відпочинку - на 74,4% (до 460 млн грн), тимчасового розміщення та організації харчування - на 58% (до 638 млн грн), транспорту, поштової та кур'єрської служби - на 54,5% (до 8,9 млрд грн).

Капітальні інвестиції скоротилися у всіх сферах економіки України. У сільське та лісове господарство інвестиції впали на 45%, охорону здоров'я - 42%, рекламну діяльність - 60%, в будівництво - на 23%.

У січні-червні 2019 року обсяг капітальних інвестицій становив 233 млрд грн. У лютому 2020 року Держстат повідомив, що за підсумками 2019 року зростання обсягу капітальних інвестицій почало сповільнюватися. Минулого року капітальні інвестиції в Україну збільшилися на 15,5%.