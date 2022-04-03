Іноземні інвестори хочуть брати участь у «Великій приватизації»

Згідно із заявою голови Фонду державного майна України, проєктом «Велика приватизація» зацікавилися іноземні інвестори. Представники понад 30 країн хочуть інвестувати в майбутнє країни.

За словами чиновника, на цей момент провідним завданням Фонду є відновлення довіри інвесторів до України і до процесу приватизації на території держави.

Під час своєї промови глава відомства розповів аспекти приватизації для малого і великого бізнесу в Україні. Також він поділився тим, що на цей момент Україною зацікавилося 28 інвесторів.

«З понад 150 інвесторів, які звернулися до Investor Relations Office, третина - іноземні інвестори з 28 країн. Ми раді, що українські активи генерують таку велику зацікавленість закордонного бізнесу, вітаємо плани інвестувати в Україну», - сказав він.

Нагадаємо, що Фонд державного майна готовий забезпечити прозору приватизацію 200 компаній.

У фонді повідомили, що створена інструкція та нормативно-правові акти стосовно приватизації, які стандартизують і налаштовують роботу всіх органів приватизації - від центрального управління фонду до регіональних відділень.