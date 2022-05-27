Інфраструктура України вже зазнала збитків на $105,5 мільярда через війну

19:59 27 травня Київ, Україна

Загальна сума прямої шкоди економіці України від пошкодження та руйнування житлових та нежитлових будівель та інфраструктури вже перевищує $105,5 мільярда або понад 3,1 трильйона гривень. Такими є дані команди KSE Institute, аналітичного підрозділу Київської школи економіки.



Станом на 25 травня загальна сума збитків житлового фонду становить $39,3 мільярда. Найбільше постраждали міста Маріуполь, Харків, Чернігів, Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Загалом через війну пошкоджено, зруйновано або втрачено понад 44 мільйони квадратних метрів житла українців.



Сума збитків українських підприємств уже сягає $11,3 мільярда. За останній тиждень цей показник збільшився на $591 млн. З початку повномасштабної війни з росією пошкоджено або зруйновано щонайменше 227 підприємств, заводів та фабрик.



Збитки від пошкодження, знищення або втрати легкових автомобілів становлять близько $1,6 мільярда. Сумарно таких автомобілів уже майже 105 тисяч. Серед областей, де фіксують найбільшу кількість пошкоджених легкових автомобілів – Донецька, Харківська, Луганська, Чернігівська та Київська.

Загальні втрати економіки України внаслідок війни, включаючи непрямі (зниження ВВП, припинення інвестицій, відтік робочої сили, додаткові витрати на оборону та соціальну підтримку), за загальними оцінками Мінекономіки та KSE, коливаються від $564 до $600 мільярдів.