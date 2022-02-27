Інфографіка «Держбюджет 2020» - Мінфін

13:43 06 жовтень Київ, Україна

На сайті Міністерства фінансів опублікували інфографіку щодо Держбюджету 2021. Схематично на інфографіці показані основні статті витрат, а також розподіл коштів платників податків.

«Першим серед рівних» бюджетним пріоритетом Мінфін зазначив мінімальну зарплату, а саме - її підвищення до 6500 гривень. Підвищення мінімалки, судячи з інфографіки, актуальніше за медицину (зокрема, боротьбу з COVID-19), освіту, культуру і оборону. При цьому в Міністерстві прогнозують 41,4 млрд гривень додаткових витрат, пов'язаних з підвищенням зарплати. Ці витрати еквівалентні сукупним витратам на ЖКГ (3,7 млрд), охорону навколишнього середовища (7,8 млрд), культурний і фізичний розвиток населення (18,2 млрд) і майже половині витрат на дотації місцевим бюджетам (24,3 млрд).

Найбільшою статтею витрат бюджету будуть соціальні виплати, які складуть 322,8 млрд гривень або майже чверть всіх бюджетних витрат на 2021. Також в топ-5 витрат увійшли:

Освіта - 173,8 млрд грн;

Правоохоронці та суди - 163,6 млрд грн;

Обслуговування державного боргу - 160,5 млрд грн;

Охорона здоров'я - 156,2 млрд грн.

Окремо варто зупинитися на витратах правоохоронним органам. В інфографіці бюджети МВС, ОДПУ і інших правоохоронних органів регулярно «мігрують» з категорії в категорію. Так, наприклад, в розділі про пріоритети їх об'єднали разом з сектором безпеки. У розділі про загальний розподіл витрат - з громадським порядком та судами. А в розділі, де зазначено, на що йдуть витрати з кожної гривні податків - знову з обороною. Цілком можливо, що це зробили для того, щоб приховати зменшення витрат на Міністерство оборони, прикривши його сумарним збільшенням на 20,8 млрд гривень видатків на оборону і безпеку.

Також цікава математика фінансування будівництва інфраструктурних проєктів. Так, в розділі «Ключові показники» зазначено, що в бюджеті передбачено 128,7 млрд гривень на фінансування доріг державного значення і 21,3 млрд для доріг місцевого значення. Будівництво доріг найбільш підходить до статті витрат «економічна діяльність», в яку чиновники віднесли транспорт, АПК і будівництво.

Так ось загальні витрати на економічну діяльність у 2021 році складуть 141,6 млрд гривень, що на 8,4 млрд менше, ніж загальні витрати на дороги. Тому, найімовірніше, витрати, пов'язані з будівництвом і ремонтом місцевих доріг, закладені в категорію «дотації місцевим бюджетам». Тобто, дотації на все, крім доріг, становитимуть лише 3 млрд гривень - рівно стільки ж, на скільки «збільшили», як стверджує Мінфін, дотації місцевим бюджетам. Або ж, можливо, частину витрат на дороги «сховали» в інших категоріях витрат.