Інфляція в Україні зростає: показник перевищив 2,5%

09:27 10 вересень Київ, Україна

В Україні значно зросла інфляція. Інфляція - збільшення введення в державний обіг грошових паперових засобів. Збільшення інфляції може привести до повного знецінення грошей в країні.

У серпні 2020 року споживча інфляція скоротилася на 0,2 відсотка, після того, як минулого місяця знизилася на 0,6 відсотка, і після того, як в червні вона зросла на 0,2 відсотка. Відзначимо, що в серпні 2019 року в українській державі була дефляція - 0,3 відсотка. У зв'язку з цим інфляція за підсумками серпня 2020 року зросла до 2,5 відсотка в порівнянні з липневими показниками у 2,4 відсотка.

За відомостями Державної служби статистики, в серпні поточного року базова інфляція склала 0,1 відсотка, після базової інфляції в 0,1 відсотка в липні.

Нагадаємо, що нормальна інфляція для України повинна бути на рівні 8-9 відсотків. У річному значенні в червні споживча інфляція прискорилася на 2,4 відсотка. При цьому в травні показник становив 1,7 відсотка.

У Нацбанку України заявили, що ці цифри нижче прогнозованих Центральним банком. Водночас вони дали зрозуміти, що зростання цін стримується слабким внутрішнім попитом, помірно низькими цінами на енергоносії та сприятливою ситуацією на валютному ринку.