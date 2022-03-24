Інфляція в Україні зростає - економічний прогноз

Інфляція за підсумками 2020 року становитиме 4,1%, в 2021 році - 6,5%, а в 2022 році - 5%, прогнозує Національний банк України в інфляційному звіті за жовтень.

Під впливом пожвавлення економіки, нинішнього ослаблення гривні, а також підвищення мінімальної зарплати, трохи прискориться і зростання цін. У 2020 році інфляція складе 4,1%, в 2021 році - 6,5%, а в 2022 році - 5%.

Національний банк очікує стримування облікової ставки нижче нейтрального рівня до кінця 2020 року і протягом більшої частини 2021 року.